Informáciu podľa TASR potvrdila ukrajinská prezidentská kancelária.
Slovenský premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na summite Karpatskej iniciatívy ho mal zastúpiť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, informoval v piatok portál The Kyiv.
Úrad vlády SR uviedol, že ho na podujatí nakoniec zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Fico sa mal na Ukrajine stretnúť aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským premiérom Donaldom Tuskom.
Premiér ešte vo štvrtok vyjadril obavy z ďalšieho vývoja vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že chce urobiť všetko pre to, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojenského konfliktu.
Samit potrvá do nedele a spája osem krajín karpatského regiónu. Rokovania sa venujú najmä bezpečnosti, hospodárstvu, energetike, investíciám a cezhraničnej spolupráci.