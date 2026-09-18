Po masívnom útoku rozúreného hmyzu upadol do anafylaktického šoku.
Dramatická udalosť sa odohrala na verejnom cintoríne v Košiciach, kam prišiel 70-ročný muž upraviť hrob svojich príbuzných. Bežná činnosť sa však v priebehu sekúnd zmenila na fatálnu tragédiu. Dôchodca totiž netušil, že priamo pod ťažkým náhrobným kameňom si medzitým vytvorili hniezdo sršne, píšu noviny.sk.
Pri upratovaní ho nechtiac narušil, čo vyvolalo okamžitú reakciu hmyzu. Podľa obhliadajúceho lekára Otta Mižíka stihol muž ešte v rýchlosti zatelefonovať rodine, že ho poštípal hmyz a prichádza mu nevoľno, no vzápätí skolaboval.
Šok bez predošlej alergie
Rozzúrený hmyz útočil podľa lekára priamo do oblasti hlavy a tváre. U muža takmer okamžite nastal prudký anafylaktický šok. Situácia je o to zarážajúcejšia, že podľa tvrdení rodiny v minulosti netrpel vôbec žiadnou alergiou na bodnutie ani lieky. Na mieste bezodkladne zasahovali zdravotníci aj hasiči, ktorí seniora oživovali viac ako 45 minút, no zachrániť sa ho už nepodarilo.
Odborník na zoológiu Martin Suvák z UPJŠ v Košiciach vysvetľuje, že pri narušení hniezda uvoľnia sršne chemické signály, ktoré bleskovo vyprovokujú k agresivite aj ostatné jedince, čo vedie k ich hromadnému útoku na „narušiteľa“.
Jedinou záchranou je útek
Zoológ varuje, že sršne si s obľubou hľadajú prirodzené dutiny na rozširovanie hniezd, pričom prázdny priestor pod náhrobkami je pre ne ideálnym a chráneným útočiskom. V prípade masívneho napadnutia radí jediné – neváhať a čo najrýchlejšie z miesta utiecť.
Hasiči museli po tragédii miesto zabezpečiť, aby ochránili ďalších návštevníkov cintorína. Oblečení do špeciálnych včelárskych kombinéz zlikvidovali bodavý hmyz a praskliny v hrobe, odkiaľ sršne vyliezali, pre istotu kompletne utesnili montážnou penou.