Štvorica maďarských turistov zažila na chorvátskom ostrove Krk nepríjemné prekvapenie, keď ich obsluha vyhodila z reštaurácie za to, že si počas večernej špičky objednali iba palacinky za 28 eur.
Štvorica mladých Maďarov si počas dovolenky na obľúbenom ostrove Krk vybrala plne obsadenú reštauráciu. Po približne pätnásťminútovom čakaní pred podnikom ich obsluha usadila k stolu pre štyri osoby. Problém nastal vo chvíli, keď si každý z nich vypýtal len porciu palaciniek v hodnote 7 eur, čím by celková tržba dosiahla 28 eur, píše maďarský portál Blikk.
Podráždený čašník ich podľa výpovede matky jedného z mladíkov skritizoval za to, že si v najvyťaženejšom čase dňa objednávajú iba dezert. Keďže vonku čakali ďalší hostia na večeru, obsluha ich rázne požiadala, aby podnik opustili bez toho, aby im palacinky vôbec pripravili.
Rozdelená verejnosť
Prípad po zverejnení na sociálnych sieťach vyvolal živú debatu. Časť verejnosti správanie podniku nekompromisne odsúdila s tým, že zákazník má právo vybrať si čokoľvek zo zverejnenej ponuky. Druhá strana sa však zastala reštaurácie a argumentovala ekonomickou logikou, keďže stôl pre štyroch mohol počas špičky priniesť výrazne vyšší zisk z kompletného menu.
K incidentu sa vyjadrilo aj Chorvátske turistické združenie v Maďarsku, ktoré vyjadrilo ľútosť nad nepríjemnou skúsenosťou turistov a zdôraznilo, že v Chorvátsku neexistuje žiadne plošné pravidlo o povinnom minimálnom konzume. Ak má hosť pocit porušenia svojich práv, má možnosť podať oficiálnu sťažnosť štátnemu inšpektorátu.