Danko zároveň rázne odmieta, aby rezort dočasne prevzala Martina Šimkovičová.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy potvrdil, že národniari namiesto Tomáša Tarabu presadzujú na tento ministerský post Filipa Kuffu. V pondelok sa má Kuffa osobitne stretnúť s predsedom vlády, pričom kľúčovým cieľom rozhovoru bude vyjasnenie si vzájomných politických pozícií. Premiér sa zatiaľ k nominácii oficiálne nevyjadril a nepovedal, či Kuffu navrhne prezidentovi alebo ho dočasne poverí vedením rezortu.
Šimkovičová agendu neprevezme
Andrej Danko jasne vylúčil scenár, že by pri prípadnom nezdare pondelkových rokovaní dočasne prevzala envirorezort druhá známa nominantka SNS, ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Odôvodnil to tým, že má vo svojom vlastnom rezorte práce viac než dosť. V takom prípade by bol za to, aby dočasné riadenie prevzal priamo premiér. Súčasne Danko striktne odmietol, že by na ministerskú stoličku zasadol on sám, keďže sa v témach životného prostredia necití doma.
Tlak na čistky aj prísľub od prezidenta
Líder národniarov zároveň požaduje bezodkladnú výmenu úradníkov a funkcionárov na ministerstve životného prostredia. Samotný odchod Tomáša Tarabu z funkcie by mal byť podľa neho záležitosťou najbližších dní. Danko prezradil, že o veci už rokoval aj s prezidentom republiky, pričom hlava štátu by mala odvolanie posúdiť okamžite po svojom návrate zo služobnej cesty v USA.