Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené.
V Bratislave na cyklotrase, približne jeden kilometer od bufetu smerom na mestskú časť Čunovo, našli v sobotu večer muža bez známok života. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní zdravotní záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Cudzie zavinenie záchranári predbežne vylúčili. „Na miesto bol privolaný aj obhliadajúci lekár. Presné príčiny tejto udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila Šimková.
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