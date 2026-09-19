Výhodou je, že ponuky sú plne dostupné aj pre Slovákov a ceny začínajú už na približne stovke eur.
Nemecký reťazec Lidl neslúži len na nákupy potravín či cenovo výhodného spotrebného tovaru. Na rakúskej verzii webu funguje samostatný portál Lidl Reisen, cez ktorý si ľudia môžu naplánovať dovolenku s vlastnou autodopravou. V ponuke figurujú obľúbené destinácie ako Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko či Rakúsko, uvádzajú Autoviny.
Medzi dostupnými možnosťami je napríklad štvorhviezdičkový wellness komplex v slovinskom pohorí Pohorje, pobyt pri talianskom Gardskom jazere od 109 eur na osobu za dve noci či víkendový relax v rakúskom Stainzi od 179 eur vrátane wellnessu a parkovania. Pre milovníkov mora je v ponuke aj chorvátska Istria s rezortom ležiacim len sto metrov od pláže.
Rezervovať môžu aj Slováci
Hoci ide o rakúsku platformu, ponuky sú plne sprístupnené aj pre slovenských občanov a nie sú podmienené trvalým pobytom v Rakúsku. Základnou podmienkou je plnoletosť. Celá rezervácia prebieha v nemeckom jazyku, pričom samotný reťazec vystupuje len ako sprostredkovateľ a zmluvný vzťah vzniká priamo s konkrétnou cestovnou kanceláriou.
Pri plánovaní výletu však treba počítať aj s vedľajšími nákladmi, akými sú turistické poplatky či parkovné. Tie sa líšia podľa konkrétneho hotela – napríklad v chorvátskom rezorte Marina vyjde parkovanie auta na 15 eur na deň.