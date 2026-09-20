Geniálny trik do sušičky: Vhoď do bubna dve tenisové loptičky a ušetríš na elektrine aj žehlení

Tie zabránia zhlukovaniu oblečenia a umožnia horúcemu vzduchu prúdiť oveľa lepšie.
Nárast cien energií prinúti mnohých premýšľať nad spotrebou domácich spotrebičov, pričom sušička bielizne patrí k tým najnáročnejším. Ako informuje britský denník The Sun, expert na pranie Gwil Snook zo spoločnosti AO radí použiť jednoduchý trik zo športového sveta – prihodiť k mokrému oblečeniu jednu či dve čisté tenisové loptičky.
Pri väčšom objeme prania sa totiž jednotlivé kusy textilu často prilepia k sebe a vytvoria nepriepustné zhluky. Horúci vzduch potom nedokáže presušiť celú masú rovnomerne, čo zbytočne naťahuje celý cyklus, píše The Sun.
Lepšie prúdenie vzduchu skráti cyklus aj účet za elektrinu
Práve tenisové loptičky fungujú v bubne ako prirodzené oddeľovače. Keď sa bubon otáča, loptičky neustále narážajú do oblečenia, roztláčajú jednotlivé kusy od seba a vytvárajú medzi nimi voľný priestor. Vďaka tomu môže teplý vzduch cirkulovať oveľa plynulejšie a dostane sa ku každému záhybu. Bielizeň preschne v výrazne kratšom čase, čo znamená, že sušička nemusí bežať tak dlho a spotrebuje podstatne menej elektrickej energie.
Riešenie pre objemné obliečky aj menej pokrčené oblečenie
Tento postup je podľa experta mimoriadne účinný najmä pri náročnejších a rozmernejších textíliách. Ide o husto tkané uteráky, obliečky, postelnú bielizeň či rozmerné periny, ktoré sa počas sušenia najradšej zmotávajú do veľkých hrúc. Tenisové loptičky majú naviac ešte jeden skvelý vedľajší účinok. Neustálym narážaním materiál prirodzene prečuchrajú a nadnášajú, čo spôsobuje, že oblečenie vytiahneš zo sušičky jemnejšie, nadýchanejšie a s výrazne menším počtom záhybov.