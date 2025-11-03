Moderný kondenzačný kotol pritom môže znížiť účty za energie až o tretinu.
Na Slovensku stále viac než 120-tisíc domácností využíva zastarané kotly s nízkou účinnosťou a vysokými nákladmi. Odborníci upozorňujú, že výmena starého zariadenia za moderný kondenzačný kotol sa môže vrátiť už počas jednej vykurovacej sezóny.
Podľa odhadov Ministerstva životného prostredia až 350-tisíc domácností kúri pevnými palivami, pričom mnohé kotly sú staršie ako 30 rokov. „Staré zariadenia majú nižšiu účinnosť aj vyššiu spotrebu paliva, čo sa odráža na výdavkoch za energie,“ upozorňuje energetický analytik Martin Prísečan.
Od roku 2027 sa očakáva nárast cien plynu a uhlia v dôsledku nového systému emisných povoleniek ETS 2. Domácnosti, ktoré zostanú pri starých kotloch, môžu zaplatiť výrazne viac. Moderné kondenzačné kotly sú nielen úspornejšie (účinnosť až 98 %), ale aj komfortnejšie na používanie.
Výmena starého kotla môže domácnosti priniesť úsporu 300 až 500 eur ročne, čo predstavuje pokles nákladov približne o 20 až 30 %.