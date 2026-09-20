Svadobný dar od Putinovho človeka: Trumpov syn vrátil stovky tisíc dolárov ruskému oligarchovi
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TASR
dnes 20. septembra 2026 o 13:30
Čas čítania 0:53

Svadobný dar od Putinovho človeka: Trumpov syn vrátil stovky tisíc dolárov ruskému oligarchovi

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Svadobný dar od Putinovho človeka: Trumpov syn vrátil stovky tisíc dolárov ruskému oligarchovi
Zdroj: TASR/AP

Prezident tvrdí, že o dare nevedel a synovi odporučil peniaze okamžite vrátiť.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že jeho najstarší syn vrátil peniaze ruskému podnikateľovi Umarovi Kremlevovi s väzbami na Kremeľ za dva dni svadobných osláv na Bahamách, ktoré Kremlev financoval. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Je to úplne v poriadku, veď veľa ľudí robí oslavy... ale pokiaľ viem, peniaze mu vrátil,“ Trump odpovedal na otázku novinára AFP v Oválnej pracovni, či bolo vhodné, že jeho syn tento dar prijal.

„Keď som o tom počul, opýtal som sa ho na to a on povedal: ‚Nie, oci, vrátim mu to.‘ Bolo to už dávnejšie, a pokiaľ viem, peniaze mu už vrátil,“ povedal Trump.

Donald Trump mladší a jeho manželka Bettina Trumpová na sieti Instagram potvrdili, že Kremlev čiastočne financoval dve noci z ich trojdňových svadobných osláv na súkromnom ostrove na Bahamách.

Podľa článku investigatívneho portálu ProPublica tento oligarcha s úzkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina zaplatil za oslavu „stovky tisíc dolárov“.

Americký prezident sa nezúčastnil na svadbe ani na týchto oslavách, pričom tvrdil, že musel ostať vo Washingtone počas rokovaní o vojne v Iráne.

Kremlev je šéfom Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), s ktorou Medzinárodný olympijský výbor prerušil spoluprácu po opakovaných varovaniach týkajúcich sa finančného riadenia a etických otázok. Okrem toho je aj členom notoricky známeho ruského klubu motorkárov Noční vlci, ktorí sú považovaní za podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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