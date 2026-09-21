V bratislavskom Ružinove horeli autá. Ozývali sa výbuchy, zasahovať museli hasiči
V bratislavskom Ružinove na Tomášikovej ulici (na rohu Azalkovej a Rezedovej) v pondelok podvečer horelo auto. Oheň sa rýchlo rozšíril aj na vedľa stojace druhé vozidlo. Podľa informácií od našej čitateľky Margaréty, ktorá bola priamo na mieste, volali hasičov približne o 19:15.Z miesta počuli výbuchy, kvôli ktorým pred blízku bytovku vyšli vystrašení obyvatelia. Privolaní hasiči dorazili na miesto a požiar úspešne uhasili. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.