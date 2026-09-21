Prieskum sa uskutočnil od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1 095 respondentov.
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, Smer-SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7 % hlasov a PS 18,2 %. Rozdiel medzi nimi je teda iba pol percentuálneho bodu. Tretia Republika by mala 9,9 %. Infostat zároveň pri interpretácii volebných prieskumov upozorňuje na štatistickú neistotu výsledkov.
Do parlamentu by sa podľa zadaných výsledkov dostali aj KDH (8,8 %), SaS (8,4 %), Hlas-SD (7,4 %), Hnutie Slovensko (6,9 %), Demokrati (5,9 %) a Maďarská aliancia (5 %). Pod hranicou piatich percent by zostali Právo na pravdu, SNS, Sme rodina a ĽSNS.
Prieskum sa uskutočnil od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1 095 respondentov. Centrum sociálnych výskumov zverejňuje volebný prieskum za september 2023 medzi svojimi aktuálnymi výstupmi.