Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán
0
0
0
dnes 21. septembra 2026 o 11:03
Čas čítania 0:00

Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Robert Fico Zdroj: TASR - JAROSLAV NOVÁK
prieskum politických strán Zdroj: FLOURISH
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 08:03
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
dnes o 09:35
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
včera o 12:00
Znečistenú vodu v Michalovciach má na svedomí čierny odberateľ. Pripojil si vlastnú studňu
Znečistenú vodu v Michalovciach má na svedomí čierny odberateľ. Pripojil si vlastnú studňu
pred hodinou
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Skontroluj si, či na ňom nie si aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Skontroluj si, či na ňom nie si aj ty
pred 3 hodinami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 08:03
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
včera o 12:00
Znečistenú vodu v Michalovciach má na svedomí čierny odberateľ. Pripojil si vlastnú studňu
Znečistenú vodu v Michalovciach má na svedomí čierny odberateľ. Pripojil si vlastnú studňu
dnes o 09:35
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
16. 9. 2026 20:10
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
16. 9. 2026 15:07
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
17. 9. 2026 11:08
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
1
14. 9. 2026 18:40
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
15. 9. 2026 10:30
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Lifestyle news
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Odysea je Nolanovým najúspešnejším filmom: Globálne tržby prekročili 950 miliónov eur
11. 8. 2026 17:25
Slovensko Všetko
Ochranári varujú pred dvoma medveďmi: Pohybujú sa v okolí obce na Liptove, lokalitu monitoruje zásahový tím
pred 53 minútami
Ochranári varujú pred dvoma medveďmi: Pohybujú sa v okolí obce na Liptove, lokalitu monitoruje zásahový tím
Ochranári ľudí vyzývajú, aby sa k zvieratám nepribližovali, nesledovali ich ani sa ich nepokúšali fotografovať.
Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán
dnes o 10:40
Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
dnes o 08:03
Pepco spustilo na Slovensku obrovský výpredaj: Tričká, detské oblečenie či potreby do domácnosti stáli iba pár centov
Požiar zachvátil dvojpodlažnú chatu v Oščadnici. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči
dnes o 10:18
Požiar zachvátil dvojpodlažnú chatu v Oščadnici. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
dnes o 09:35
Lukáš Machala patril medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Mesačne mohol zarábať približne 8 600 eur
V Prešove evakuovali školu: Na streche budovy vypukol požiar, zasahujú všetky záchranné zložky
dnes o 11:04
V Prešove evakuovali školu: Na streche budovy vypukol požiar, zasahujú všetky záchranné zložky
Zahraničie Všetko
Tajné plány za chrbtom Berlína: Putinov poradca a šéfovia AfD chystajú stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu
pred 2 hodinami
Tajné plány za chrbtom Berlína: Putinov poradca a šéfovia AfD chystajú stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu
včera o 14:15
Ruský dôchodca doplával po rieke do Litvy a žiadal o azyl: Po výsluchu ho poslali späť
dnes o 12:44
Maďarsko si posvieti na majetky politikov: Premiér Magyar nariadil spätný audit za posledných 20 rokov
Ekonomika Všetko
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
pred 2 dňami
Koniec ďalšej fabriky: Spoločnosť Hubert v Seredi končí, šumivé vína bude dovážať z Česka
17. 9. 2026 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
pred 4 dňami
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 4 dňami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Človek vs. Terminátor: Americký influencer si v ringu zmeral sily s robotom
pred 3 hodinami
Človek vs. Terminátor: Americký influencer si v ringu zmeral sily s robotom
Influencer Frankie LaPenna utrpel zlomeninu ruky.
Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán
dnes o 11:03
Smer a PS delí v novom prieskume iba pol percentuálneho bodu. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán
Požiar zachvátil dvojpodlažnú chatu v Oščadnici. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči
dnes o 10:45
Požiar zachvátil dvojpodlažnú chatu v Oščadnici. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči
Nákladná loď pri Singapure vrazila do rybárskeho plavidla
dnes o 10:42
Nákladná loď pri Singapure vrazila do rybárskeho plavidla
Jake a Logan Paul mali prejav pred armádou v Pentagóne
dnes o 10:25
Jake a Logan Paul mali prejav pred armádou v Pentagóne
Viac