Ochranári ľudí vyzývajú, aby sa k zvieratám nepribližovali, nesledovali ich ani sa ich nepokúšali fotografovať.
Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt dvoch medveďov v okolí obce Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Oblasť momentálne monitoruje Zásahový tím NAPANT.
Ochranári ľudí vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. Odporúčajú vyhnúť sa miestam, kde sa medvede pohybujú, a v žiadnom prípade sa k nim nepribližovať ani ich nefotiť.
Pri pohybe v prírode by o sebe ľudia mali primerane dávať vedieť a psy viesť na vôdzke. V prípade bezprostredného ohrozenia je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.
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