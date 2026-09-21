Polícia uviedla, že situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí nebezpečenstvo.
V Prešove museli v pondelok ráno evakuovať Strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici. Dôvodom bol požiar, ktorý vypukol na streche budovy.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Podľa polície je situácia pod kontrolou a žiakom ani učiteľom nehrozí nebezpečenstvo. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
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