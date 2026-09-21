Poisťovňa zverejňuje údaje každý pondelok
Sociálna poisťovňa 21. septembra 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 14. septembra 2026 a neuhradili ho do 17. septembra 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 24. septembra 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 40. týždni 2026, neobjavia.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|178 063 884,47 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|120 908 156,55 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|81 901 121,82 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|70 315 679,82 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|63 877 509,92 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|50 984 546,18 €
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|48 461 650,50 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|48 454 740,05 €
|Národný ústav detských chorôb
|47 880 152,07 €
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|42 397 537,45 €