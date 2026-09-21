Hranica sneženia môže klesnúť približne na 1 700 metrov a v Tatrách sa očakáva prvý sneh tejto sezóny.
Počasie na Slovensku sa výrazne zmení. Od severozápadu postupuje studený front, ktorý prinesie zrážky, silnejší vietor a citeľné ochladenie. Najviac pršať má na severe a východe, kde môže spadnúť viac ako 10 litrov zrážok na meter štvorcový, informuje web iMeteo.sk.
Ochladenie vydrží niekoľko dní
Za frontom začne od severu prúdiť výrazne chladnejší a vlhký vzduch. Ochladenie by malo pretrvávať minimálne do štvrtka a najmä na severe sa budú tvoriť početné prehánky.
V Tatrách môže napadnúť prvý sneh
Hranica sneženia môže miestami klesnúť približne na 1 700 metrov. V Tatrách sa preto od pondelkového popoludnia do stredajšieho rána očakáva prvý sneh tejto sezóny. Vo vyšších polohách sa môže vytvoriť aj niekoľkocentimetrová snehová pokrývka.
Ochladenie pocítia aj nižšie polohy. Od stredy sa má postupne vyjasňovať a kombinácia studeného vzduchu s jasnou oblohou môže priniesť prvé prízemné mrazy na viacerých miestach Slovenska.