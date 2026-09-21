Ceny niektorých kúskov sa tak dostali iba na niekoľko centov a fotografie nákupov sa začali šíriť sociálnymi sieťami.
Pepco spustilo na Slovensku mimoriadny výpredaj, počas ktorého sa ceny niektorých produktov dostali len na niekoľko centov. Nešlo pritom o chybu v cenách ani o akciu jednej predajne. Reťazec ponúkol pri kúpe minimálne dvoch už zlacnených výrobkov ďalšiu 80-percentnú zľavu, informovali aktuality.sk.
Fotografie nákupov sa následne začali vo veľkom objavovať na sociálnych sieťach. Ľudia ukazovali oblečenie, hračky či potreby do domácnosti, za ktoré zaplatili iba pár centov alebo desiatky centov.
Tričká či detské oblečenie za pár centov
Napríklad dámske tričko s pôvodnou cenou 6 eur bolo najskôr zlacnené na 1,30 eura a po dodatočnej zľave stálo iba 26 centov. Iné tričko vyšlo na 80 centov.
Ešte nižšie boli ceny niektorých detských výrobkov. Chlapčenské šortky stáli 8 centov, tričko pre dojča 6 centov a dojčenská súprava 16 centov. Forma na ľad vyšla na 10 centov, termohrnček na 24 centov a hračka pre psa na 12 centov.
Zľavu počítali z už zníženej ceny
Výrazne nízke ceny vznikli tým, že dodatočná 80-percentná zľava sa nepočítala z pôvodnej, ale z už zlacnenej ceny výrobku. Podmienkou bolo kúpiť minimálne dva produkty zaradené do akcie. Ďalšia zľava sa potom odpočítala pri pokladni.
Ponuka sa líšila podľa konkrétnej predajne a platila len do vypredania zásob. V niektorých pobočkách bolo viac oblečenia, inde hračiek alebo potrieb do domácnosti.
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Výpredaj nebol iba na Slovensku
Podobnú akciu Pepco spustilo aj v ďalších európskych krajinách. Dodatočné zľavy ponúkalo napríklad v Česku, Maďarsku, Španielsku, Lotyšsku či Rumunsku. Nešlo teda o jednorazové vypredávanie zásob jednej slovenskej predajne, ale o širšiu výpredajovú akciu reťazca.
Pepco zároveň vo svojej širšej stratégii uvádza, že chce znižovať množstvo starších zásob a vytvárať priestor pre nový sortiment. Pri tejto konkrétnej akcii však reťazec priamo neuviedol, že jej dôvodom bolo práve zbavovanie sa starých zásob.