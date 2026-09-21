V roku 2024 navyše dostal odmeny spolu vo výške 22-tisíc eur.
Lukáš Machala patril počas pôsobenia na ministerstve kultúry medzi nadštandardne platených štátnych úradníkov. Ako generálny tajomník služobného úradu zarábal približne 4 080 eur mesačne a v roku 2024 dostal odmeny spolu vo výške 22-tisíc eur.
Tento rok dostal odmenu 800 eur
V roku 2026 už boli jeho odmeny výrazne nižšie. Podľa informácií, ktoré Aktuality.sk získali cez infozákon, dostal tento rok jednu prémiu vo výške 800 eur za júl za plnenie služobných úloh. Pri odchode z ministerstva ďalšiu odmenu nedostal.
Machala skončil vo funkcii generálneho tajomníka minulý týždeň. Jeho odchodu predchádzali informácie o nezhodách s ministerkou Martinou Šimkovičovou, okrem iného v súvislosti s voľbou šéfa Fondu na podporu umenia a dotáciami pre LGBTI organizácie.
Mesačne mohol dostať približne 8 600 eur
Machala zároveň od augusta 2024 pôsobil v Rade STVR. Ako jej člen mal nárok na odmenu približne 3 000 eur mesačne. Keď ako podpredseda dočasne viedol radu, približne desať mesiacov tam podľa prepočtu Aktuality.sk dostával takmer 4 600 eur mesačne.
Spolu s platom na ministerstve tak jeho mesačný príjem v tomto období dosahoval približne 8 600 eur. Pre porovnanie, podľa údajov uvádzaných Aktualitami je to suma porovnateľná s príjmom člena vlády.