Šéf poslaneckého klubu Smeru, Ján Richter, avizoval, že koalícia nechce rušiť existujúce sociálne opatrenia a návrh by mal ísť do parlamentu už takmer v konečnej podobe.
Koaličná rada v pondelok rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Predsedovia koaličných strán majú v najbližších dňoch pripraviť politickú dohodu o jeho konečnej podobe.
Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter ešte pred rokovaním uviedol, že koalícia chce do parlamentu predložiť rozpočet, ktorý už bude takmer definitívny. Podľa neho zároveň nechce rušiť existujúce sociálne opatrenia.
Koalícia sa podľa Richtera zhoduje na vládnych návrhoch zákonov. Pri niektorých straníckych a poslaneckých návrhoch, napríklad pri príspevku 1 000 eur pri narodení dieťaťa, ich chce podporiť v prvom čítaní a následne upraviť pozmeňujúcimi návrhmi.
Opozičné PS návrh rozpočtu kritizuje. Zuzana Mesterová ho označila za „kampaňový“ a upozornila na vysoký verejný dlh a povinnosti vyplývajúce z dlhovej brzdy.