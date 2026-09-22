Od piatka sa má postupne otepľovať a koncom septembra môžu teploty opäť prekročiť 25 °C.
Slovensko čaká po takmer tropických teplotách výrazné ochladenie. Studený front priniesol zrážky a chladnejší vzduch, pričom ešte v nedeľu namerali v Štrkovci až 29,9 °C, informuje web iMeteo.sk.
Na severe zaprší, juh zostane takmer bez zrážok
V najbližších dňoch sa dážď očakáva najmä na severe a čiastočne na východe. Do štvrtka môže na severe miestami spadnúť až 30 mm zrážok. Opačná situácia bude na juhu, kde na niektorých miestach nemusí zapršať vôbec, a sucho sa tak môže ďalej zhoršovať.
Teploty opäť prekročia 25 °C
Od piatka by sa malo počasie postupne stabilizovať a každý deň otepľovať. Koncom septembra môžu teploty opäť prekročiť 25 °C a nadpriemerne teplé počasie by podľa aktuálnej prognózy mohlo pokračovať aj začiatkom októbra.
Výraznejšie zrážky, ktoré by zmiernili sucho najmä na juhu Slovenska, zatiaľ prognóza nenaznačuje.