Polícia zadržala 76-ročného muža a 21-ročnú ženu a okolnosti prípadu vyšetruje.
Neďaleko Atén sa spor o plážové ležadlo skončil smrťou 82-ročného muža. Podľa gréckych médií sa do hádky zapojili aj 76-ročný muž a 21-ročná žena.
Konflikt sa následne zmenil na fyzickú potýčku medzi oboma mužmi. 82-ročný senior utrpel vážne zranenia a po prevoze do nemocnice zomrel.
Polícia zadržala 76-ročného muža aj mladú ženu. Presné okolnosti tragického incidentu naďalej vyšetruje.
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