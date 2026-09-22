Hádka o plážové ležadlo sa skončila tragédiou: Spor prerástol do bitky a 82-ročný muž neskôr zomrel v nemocnici
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TASR
dnes 22. septembra 2026 o 6:36
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Hádka o plážové ležadlo sa skončila tragédiou: Spor prerástol do bitky a 82-ročný muž neskôr zomrel v nemocnici

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Hádka o plážové ležadlo sa skončila tragédiou: Spor prerástol do bitky a 82-ročný muž neskôr zomrel v nemocnici
Zdroj: Unsplash / Oscar Nord

Polícia zadržala 76-ročného muža a 21-ročnú ženu a okolnosti prípadu vyšetruje.

Neďaleko Atén sa spor o plážové ležadlo skončil smrťou 82-ročného muža. Podľa gréckych médií sa do hádky zapojili aj 76-ročný muž a 21-ročná žena.

Konflikt sa následne zmenil na fyzickú potýčku medzi oboma mužmi. 82-ročný senior utrpel vážne zranenia a po prevoze do nemocnice zomrel.

Polícia zadržala 76-ročného muža aj mladú ženu. Presné okolnosti tragického incidentu naďalej vyšetruje.

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Náhľadový obrázok: Unsplash / Oscar Nord
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