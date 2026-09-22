Kontrola vo vzorke odhalila prítomnosť cudzích amyláz, podľa spoločnosti však výrobok nie je zdravotne nebezpečný.
Spoločnosť METRO preventívne sťahuje z predaja Fine Life Med kvetový s lipovým 900 g, konkrétne šaržu MM25L183 s dátumom minimálnej trvanlivosti 15. decembra 2028, informuje spoločnosť na webe.
Dôvodom je zistenie cudzích amyláz v kontrolovanej vzorke. Spoločnosť zároveň zdôrazňuje, že med nie je zdravotne nebezpečný a jeho konzumácia nepredstavuje zdravotné riziko.
Produkt sa predával od 23. decembra 2025 do 9. septembra 2026. Zákazníci ho môžu vrátiť v ktoromkoľvek stredisku METRO do 30. septembra 2026 a po predložení dokladu dostanú peniaze späť.
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