O konkrétnych opatreniach má kabinet rozhodnúť v stredu, premiér zároveň žiada mimoriadny samit EÚ.
Vláda SR v utorok pripraví viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív, pričom sa bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe rozhodne v stredu (23. 9.), uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti. Vývoj cien pohonných látok je podľa neho zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu EÚ s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni.
„Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín EÚ, čo sa nám zatiaľ aj darí. Sledujúc vývoj cien je potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický,“ uviedol premiér s tým, že v niektorých krajinách EÚ už liter nafty stojí tri eurá.
Fico za rastom cien vidí vojny, „chamtivé ropné spoločnosti“ a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci EÚ. „Pri cenách benzínu a nafty necháva EÚ ako celok všetky členské krajiny napospas hrozivým dosahom ropnej krízy. To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných látok, je nielen ukážkou neschopnosti EÚ, ale predovšetkým cynizmu EÚ. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť,“ skonštatoval.