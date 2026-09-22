Koniec nevyžiadanej nahote a šikane na internete? Slovensko chystá tresty za cyberflashing aj doxing

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novinku v trestnom zákone, ktorá sa zameria na takzvaný cyberflashing, doxing aj rýchlejšie mazanie intímnych záberov z webu.
České ministerstvo spravodlivosti pripravilo rozsiahlu novelu trestného zákona. Reaguje ňou na európsku smernicu o boji proti násiliu na ženách. Ministerstvo ju koncom augusta 2026 poslalo do pripomienkového konania – zatiaľ teda ide o návrh, nie o platný zákon. Popri tejto novele prechádza českým parlamentom aj samostatný poslanecký návrh naprieč koalíciou, ktorý sa týka tzv. drink spikingu.
Podobné pravidlá by mali začať plaiť aj na Slovensku: Na otázky pre Refresher odpovedala Alexandra Szakálová z Tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.
Ako je na tom Slovensko?
Členské štáty EÚ majú povinnosť transponovať novú smernicu najneskôr do 14. júna 2027.
Doxing
Slovensko zakročí proti doxingu. Hoci Trestný zákon elektronické obťažovanie pozná, rezort spravodlivosti plánuje rozšíriť § 360b tak, aby postihoval neoprávnené zverejnenie osobných údajov.
Podľa Alexandry Szakálovej z Ministerstva spravodlivosti bude trestné akékoľvek zverejnenie údajov, ktorého cieľom je „vystaviť osobu obťažovaniu, vyvolať proti nej nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jej život alebo zdravie“. Konkrétne znenie paragrafu stále pripravujú.
Na Slovensku bude trestné aj nevyžiadané posielanie nahých fotiek
„Potreba legislatívneho riešenia tzv. cyberflashingu bola v rámci transpozície identifikovaná. V pracovnom návrhu legislatívnych zmien sa počíta s doplnením trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania (§ 360b Trestného zákona) aj o nevyžiadané zasielanie takéhoto obsahu,“ potvrdila pre Refresher Alexandra Szakálová. Konkrétne znenie paragrafu sa však stále upravuje.
Drink spiking samostatným trestným činom nebude
Na rozdiel od českých susedov Slovensko zatiaľ špeciálnu kategóriu pre tajné pridávanie drog či iných látok do nápojov nechystá. „Smernica neukladá členským štátom povinnosť zaviesť samostatný trestný čin tzv. drink spikingu,“ vysvetľuje Alexandra Szakálová.
To však neznamená, že drink spiking je na Slovensku beztrestný. Podľa právnika Lukáša Turaya záleží najmä na tom, akú látku a v akom množstve páchateľ použil, aké nebezpečenstvo tým vytvoril a čo tým sledoval: „Ak nápoj pripravil s cieľom obeť následne znásilniť, ide o prípravu na zločin,“ hovorí právnik. Dodáva však, že tajné priliatie alkoholu do nealkoholického nápoja dospelému človeku nie je automaticky trestným činom a ani by ním podľa neho nemalo byť.
Rýchlejšie mazanie fotiek a údajov z webu
Kľúčovou témou smernice je, aby obete nemuseli mesiace čakať, kým ich uniknuté fotky alebo adresy zmiznú z internetu. Slovenské orgány v súčasnosti posudzujú, aké mechanizmy zaviesť, aby súdy a polícia dokázali prijať opatrenia na rýchle a účinné zmazanie alebo zneprístupnenie nezákonného obsahu.
Slovenský právny poriadok už v súčasnosti obsahuje určité mechanizmy na zamedzenie šírenia nezákonného obsahu na internete: „V rámci transpozície sa posudzuje, aké legislatívne alebo iné opatrenia bude potrebné prijať na zabezpečenie rýchleho a účinného odstránenia alebo zneprístupnenia takéhoto obsahu. Táto otázka je predmetom odborných rokovaní aj s ďalšími vecne príslušnými orgánmi,“ uzatvára Alexandra Szakálová.
Čo plánujú v Česku zmeniť?
- Cyberflashing: Za nevyžiadané zasielanie explicitných záberov (takzvané „di*kpics“ v niektorých prípadoch môže hroziť až rok za mrežami).
- Doxing: Úmyselné zverejnenie adresy, telefónneho čísla či e-mailu obete s cieľom vyvolať vyhrážky alebo útok. V Česku za takýto skutok navrhujú 2 roky väzenia. Novela má zároveň umožniť súdom nariadiť rýchlejšie odstránenie tohto obsahu z internetu – táto právomoc sa týka aj neoprávnene zverejnených intímnych záberov.
- Drink spiking: Za tajné vhodenie drogy či naliatie alkoholu do cudzieho nápoja bude v základnej sadzbe hroziť rok väzenia. V prípade zanechania ťažkých následkov môže páchateľ dostať až 10 rokov.