Nové vedenie priznáva aj chyby v cenotvorbe, sortimente či marketingu.
Slovenská sieť 101 Drogéria prechádza výraznou reštrukturalizáciou. Firma vlani skončila v strate 7,5 milióna eur pri tržbách 71,5 milióna eur, ktoré medziročne klesli o 12 percent. Nové vedenie priznáva, že k problémom okrem rastúcich nákladov prispeli aj chyby v riadení firmy, informuje Index.
Zákazníci si zvykli nakupovať najmä v zľavách
Jedným z problémov bola cenová politika a časté akcie. Zákazníci si podľa vedenia zvykli nakupovať prevažne zlacnený tovar, čo negatívne ovplyvnilo marže. Promoakcie a vernostný program stáli firmu až 7,4 milióna eur.
Firma investovala aj do marketingu, zmeny značky či mobilnej aplikácie, ktorej náklady presiahli milión eur. Nový manažment tvrdí, že množstvo zmien v krátkom čase prinieslo vysoké náklady bez dostatočne rýchleho efektu.
Zatvorili 28 predajní
V rámci ozdravovania firmy už zatvorili 28 neefektívnych pobočiek. Sieť zároveň modernizuje zostávajúce predajne a plánuje otvoriť desať prevádzok v novom dizajne.
Vedenie napriek strate tvrdí, že finančná situácia spoločnosti zostáva stabilná. Zakladateľ Emil Krajčík zároveň firme poskytol finančnú injekciu 5,6 milióna eur.