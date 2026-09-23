Denník N, ktorý pripravuje jeho kúpu a vlastný rozhlasový projekt, tvrdí, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by vyšetrovanie súviselo s rádiom alebo pripravovanou transakciou.
Polícia zadržala a obvinila šéfa firmy, ktorá bola doterajším vlastníkom bratislavského Top Rádia. O prípade informoval riaditeľ vydavateľstva Denníka N Lukáš Fila na sociálnej sieti. Muž podľa neho skončil po rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu vo väzbe.
Vydavateľstvo uvádza, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by vyšetrovanie súviselo s fungovaním Top Rádia alebo s jeho pripravovaným prevodom na Denník N.
Plány na vlastné rádio nemenia
Denník N chce napriek situácii pokračovať v prípravách nového rádia. Projekt podporili ľudia už sumou vyššou ako 140-tisíc eur a crowdfunding zostáva otvorený.
Dohodu o kúpe podpísalo vydavateľstvo ešte pred zásahom polície. Kúpnu cenu následne poslalo do notárskej úschovy. Peniaze vyzbierané od podporovateľov na túto transakciu, podľa Filu, nepoužilo, keďže crowdfunding odštartoval až neskôr.
Top Rádio vysiela na základe licencie, ktorú získala spoločnosť Radio ON. Platnosť má do augusta 2033.