Koaličná strana zároveň žiada nižšiu spotrebnú daň na pohonné hmoty, osobitné odvody pre banky a energetické spoločnosti a najmenej 10-percentné zvýšenie platov policajtov a zamestnancov štátnej správy
SNS podmieňuje podporu štátneho rozpočtu na budúci rok zrušením transakčnej dane v celom rozsahu. Koaličná strana zároveň požaduje zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt tak, aby sa ceny palív na Slovensku priblížili úrovni ostatných krajín V4.
Strana chce tiež zaviesť osobitné odvody pre banky a energetické spoločnosti. Podľa SNS by náklady spojené s konsolidáciou verejných financií nemali znášať iba občania.
SNS žiada vyššie platy v štátnej správe
Národniari požadujú aj výraznejšie zvýšenie platov vo verejnom sektore. Navrhovaný rast miezd o štyri percentá považujú za nedostatočný a pre zamestnancov štátnej správy a policajtov žiadajú zvýšenie najmenej o 10 percent.
Požiadavka SNS prichádza v čase, keď podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru uviedol, že transakčná daň sa pravdepodobne úplne nezruší. Podľa neho štát zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadok príjmov, ktorý by jej zrušenie spôsobilo.