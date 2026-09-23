AI má podľa nich zostať pod ľudským dohľadom a štáty by mali zvážiť aj vytvorenie medzinárodného kontrolného orgánu.
Lídri viac ako 20 krajín vyzvali na zavedenie záväzných bezpečnostných pravidiel pre pokročilú umelú inteligenciu. Upozorňujú, že AI sa môže vyvíjať rýchlejšie, než ju budú ľudia schopní bezpečne kontrolovať.
K výzve sa pripojili napríklad Austrália, Kanada, Nemecko, Španielsko, Fínsko či Nórsko a tiež predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Medzi signatármi však chýbajú USA a Čína, ako aj Británia, Francúzsko, Japonsko či India.
AI má zostať pod kontrolou ľudí
Signatári upozorňujú, že pokročilé modely AI môžu bez dostatočných bezpečnostných opatrení predstavovať vážne riziko. Firmy by preto, podľa nich, mali zaviesť povinné testovanie, nezávislé kontroly a transparentné bezpečnostné pravidlá. Zdôrazňujú tiež, že AI musí zostať pod ľudským dohľadom.
Krajiny zároveň navrhujú zvážiť vznik medzinárodnej inštitúcie, ktorá by stanovovala bezpečnostné normy a dohliadala na ich dodržiavanie.
Výzva prichádza pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku, kde má byť AI jednou z hlavných tém. Americký prezident Donald Trump sa k iniciatíve nepripojil a v poslednom období odmieta prísnejšiu reguláciu AI s argumentom, že USA si potrebujú udržať náskok pred Čínou.