U ľudí zatiaľ žiadne prípady ochorenia nezaznamenali a testované vzorky nepotvrdili ani prítomnosť vírusu západonílskej horúčky.
Vírus Usutu tento rok potvrdili na Slovensku v troch vzorkách komárov. Pozitívne nálezy pochádzali z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou. U ľudí zatiaľ žiadne prípady ochorenia nezaznamenali. Monitoring zároveň neodhalil vírus západonílskej horúčky v žiadnej z testovaných vzoriek.
Komáre sledujú po celom Slovensku
Výskyt vírusov monitoruje 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Na zber vzoriek používajú špeciálne lapače rozmiestnené po celom Slovensku.
Tie lákajú najmä samičky komárov, ktoré už sali krv, a preto je pri nich vyššia pravdepodobnosť nákazy. Od júla do októbra odborníci lapače kontrolujú každý týždeň a vzorky následne analyzujú na prítomnosť vírusov Usutu a západonílskej horúčky. Projekt funguje na Slovensku už tretí rok.