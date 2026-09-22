Projekt počíta s dvoma veľkými halami, takmer 900 pracovníkmi a približne 190 zásobovacími vozidlami denne.
V okolí Partizánskeho môže v najbližších rokoch pribudnúť rozsiahly výrobný a logistický areál. Projekt je naplánovaný medzi mestom a obcou Žabokreky nad Nitrou. Predbežné náklady investor odhaduje na približne 100 miliónov eur, informoval web oPeniazoch.
Nový komplex majú tvoriť dve veľké haly určené na skladovanie, distribúciu, ľahkú výrobu, montáž, obchod či služby. Celé riešené územie zaberá viac ako 221-tisíc štvorcových metrov, teda približne 22 hektárov. Samotné budovy majú zaberať vyše 100-tisíc štvorcových metrov.
Výstavba by sa mala začať v roku 2027 a podľa súčasného plánu potrvá do roku 2029. V rovnakom roku by mohol areál spustiť aj svoju prevádzku. Konečná suma investície sa však ešte môže meniť v závislosti od cien stavebných prác a technológií.
Prácu by tam mohli nájsť stovky ľudí
Projekt počíta s kapacitou až 868 pracovníkov. Vo väčšej hale by mohlo pracovať 360 ľudí vo výrobe a logistike a ďalších 220 v administratíve. Menšia hala počíta so 176 pracovníkmi vo výrobe a logistike a 112 administratívnymi zamestnancami.
S rozsahom areálu však súvisí aj zvýšená doprava. Denne má jeho zásobovanie zabezpečovať v priemere 190 nákladných vozidiel, medzi ktorými budú aj ťažké kamióny a návesové súpravy.
Mesto s pôvodným napojením nesúhlasilo
Investor pôvodne plánoval napojiť areál na existujúce cesty logistického parku Malé Bielice. Mesto Partizánske však s týmto riešením nesúhlasilo, a tak bol pôvodný zámer stiahnutý a doprava prepracovaná.
Aktuálny návrh počíta s napojením na cestu I/64 cez novú križovatku. Súčasťou projektu má byť aj predĺženie Malobielickej ulice, kruhové obratisko, autobusová zastávka a priestor pre chodcov a cyklistov.
Časť areálu vznikne na poľnohospodárskej pôde
Pozemky, na ktorých majú stáť haly, sú v súčasnosti prevažne vedené ako orná pôda a ležia mimo zastavaného územia obce. Výstavba preto bude znamenať aj trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.
Dokumentácia zároveň počíta s miernym zvýšením emisií počas prevádzky, predovšetkým pre dopravu a vykurovanie. Vplyv na ovzdušie a klímu je preto hodnotený ako mierne negatívny. Pri vode, krajine, faune a flóre sa podľa predloženého zámeru významné negatívne vplyvy neočakávajú.