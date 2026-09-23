Na prelome septembra a októbra sa môžu teploty na juhu opäť priblížiť k 30 °C.
Prvé jesenné dni priniesli na Slovensko výrazné ochladenie. V Tatrách už sneží a viaceré vrcholy pokryla prvá snehová nádielka. Sneh sa objavil napríklad na Lomnickom štíte, v Lomnickom sedle, na Solisku či Skalnatom plese, a to približne od nadmorskej výšky 1 700 metrov, informuje web iMeteo.sk.
Sneženie zasiahlo slovenskú aj poľskú stranu Tatier. Vo vyšších polohách sa miestami vytvorila súvislá snehová pokrývka a do stredy môže pribudnúť ďalších 5 až 15 centimetrov snehu. Turistom situáciu komplikuje aj hmla, nízke teploty a šmykľavý terén.
Najchladnejší má byť štvrtok
Studený vzduch ovplyvní počasie na Slovensku aj v nasledujúcich dňoch. Ochladenie má vyvrcholiť vo štvrtok (24.september), keď nás čaká veľmi chladné, miestami až mrazivé ráno. Denné teploty sa majú pohybovať približne od +10 do +18 °C.
Cez víkend príde výrazná zmena
Chladné počasie však dlho nevydrží. Už počas víkendu má začať na Slovensko prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu a teploty postupne porastú.
Otepľovanie má pokračovať aj na prelome septembra a októbra. Podľa aktuálnych predpovedí sa môže vrátiť veľmi teplé počasie a na juhu Slovenska sa teploty môžu opäť priblížiť k 30 °C.