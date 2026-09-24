Bombová hrozba v Prešove: Na ZŠ Kúpeľná zasahuje polícia, nahlásili tam výbušninu
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TASR
dnes 24. septembra 2026 o 10:51
Čas čítania 0:20

Bombová hrozba v Prešove: Na ZŠ Kúpeľná zasahuje polícia, nahlásili tam výbušninu

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Bombová hrozba v Prešove: Na ZŠ Kúpeľná zasahuje polícia, nahlásili tam výbušninu
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Bezpečnostné zložky okamžite vyrazili na miesto.

Na Základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahuje polícia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tam dostali oznámenie o bombe.

„Na e-mailovú adresu Základnej školy Kúpeľná v Prešove bolo doručené anonymné oznámenie s textom ‚Na škole je bomba.‘ Na mieste zasahujú všetky potrebné záchranné zložky. Evakuácia žiakov a zamestnancov školy bola ukončená a policajti spolu s ďalšími zložkami vykonávajú potrebné procesné úkony a prehliadku priestorov školy,“ uviedla polícia.

Ubezpečila, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj
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