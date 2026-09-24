Bezpečnostné zložky okamžite vyrazili na miesto.
Na Základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahuje polícia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tam dostali oznámenie o bombe.
„Na e-mailovú adresu Základnej školy Kúpeľná v Prešove bolo doručené anonymné oznámenie s textom ‚Na škole je bomba.‘ Na mieste zasahujú všetky potrebné záchranné zložky. Evakuácia žiakov a zamestnancov školy bola ukončená a policajti spolu s ďalšími zložkami vykonávajú potrebné procesné úkony a prehliadku priestorov školy,“ uviedla polícia.
Ubezpečila, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
22. septembra 2026 o 14:57 Čas čítania 0:51 REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
22. septembra 2026 o 19:15 Čas čítania 2:42 Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?