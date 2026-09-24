Zaujímavosťou je, že napriek dlhšiemu životu s rodičmi majú Slovenky prvé dieťa skôr ako Češky.
Viac ako polovica mladých Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere až vo veku 30,9 roka, zatiaľ čo v Česku je to 25,8 roka.
Podľa agentúry STEM/MARK môže byť jedným z dôvodov nedostupné bývanie. Na Slovensku býva vo vlastnej nehnuteľnosti približne 93 až 94 percent populácie a cenovo dostupných nájomných bytov je málo. V roku 2024 nebol v sledovanej ponuke takmer žiadny mestský nájomný byt, pri ktorom by mladý človek s mediánovou mzdou minul na nájom maximálne tretinu príjmu.
S rodičmi žije 57 percent mladých Slovákov
V roku 2023 žilo s rodičmi približne 57 percent Slovákov vo veku 25 až 34 rokov, v Česku to bolo 22 percent. Problémom je aj preplnené bývanie. V roku 2024 sa týkalo 42,7 percenta Slovákov vo veku 15 až 29 rokov, pričom priemer EÚ bol 26,5 percenta.
Slovenky majú prvé dieťa skôr ako Češky. Napriek neskoršiemu osamostatňovaniu zakladajú Slovenky rodiny skôr. Priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa bol v roku 2024 27,4 roka, zatiaľ čo v Česku 29 rokov.
Podľa STEM/MARK sa tak nedostupnosť bývania na Slovensku môže prejavovať skôr dlhším životom s rodičmi či viacgeneračným bývaním. V Česku sa podľa agentúry viac spája s odkladaním rodičovstva.