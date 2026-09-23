Už počas štvrtka sa však začne opäť otepľovať.
Astronomická jeseň sa na severnej pologuli začala v stredu 23. septembra o 2.05 h. Jej prvá noc prinesie na Slovensko výrazné ochladenie a miestami aj teploty pod bodom mrazu, informoval portál iMeteo.sk.
Teploty môžu klesnúť až na -5 °C
V noci zo stredy na štvrtok sa bude vyjasňovať a vietor zoslabne, čo vytvorí vhodné podmienky na výrazný pokles teplôt. Vo väčšine krajiny sa očakáva +9 až +4 °C, v dolinách a kotlinách však môže byť +4 až -1 °C.
Ešte chladnejšie môže byť tesne nad zemou. Prízemný mráz hrozí na veľkej časti Slovenska a teplota môže miestami klesnúť na -1 až -5 °C. Najmä na severe a v strede krajiny sa môže pod nulu dostať aj teplota meraná vo výške dvoch metrov. Mráz môže poškodiť citlivé rastliny, neskorú zeleninu či kvety, preto by mali spozornieť najmä záhradkári.
Potom sa opäť oteplí
Vo štvrtok sa denné teploty vyšplhajú približne na +14 až +19 °C, na juhozápade až okolo +21 °C. Miestami sa objaví dážď alebo prehánky a na hrebeňoch Tatier môže opäť snežiť.