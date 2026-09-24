Prezident Peter Pellegrini vystúpil na Valnom zhromaždení aj Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku s priamym prejavom bez diplomatického balastu.
Prezident SR Peter Pellegrini počas svojho vystúpenia na 81. Valnom zhromaždení a v Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku adresoval svetovým lídrom jasné posolstvá. Vo svojom prejave, ktorý neskôr pred slovenskými novinármi označil za priamy a zbavený diplomacie, sa zameral na najpálčivejšie globálne krízy.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine ostro odsúdil cielené útoky ruských ozbrojených síl na civilnú infraštruktúru a elektrickú sieť. Podľa prezidenta sa chlad a nadchádzajúca zima stávajú priamou zbraňou, ktorou sa Kremeľ snaží zraziť Ukrajinu na kolená.
Konflikt nemá vojenské riešenie
Pellegrini pred orgánmi OSN zdôraznil, že väčšina ruských úderov už nemá žiadny vojenský význam a prináša len utrpenie obyvateľstvu. Zopakoval dlhodobý postoj Slovenska, že vojna nemá vojenské riešenie, čo podľa neho začínajú postupne akceptovať aj svetové mocnosti vrátane USA.
Podporil americké sprostredkovateľské iniciatívy a vyzval na okamžité vyhlásenie čo i len čiastočného prímeria, napríklad v podobe dohody o neútočení na energetické objekty. Zároveň poznamenal, že medzinárodné spoločenstvo začína byť z konfliktu na Ukrajine unavené, keďže vo svete paralelne eskalujú ďalšie vážne krízy.
Stroje nesmú rozhodovať o živote a smrti
Významnú časť svojho prejavu venoval Pellegrini novým technológiám a umelej inteligencii (AI). Varoval pred jej nekontrolovaným nasadzovaním do autonómnych zbraňových systémov a vyzval OSN na vytvorenie prísnych medzinárodných pravidiel po vzore dohôd o jadrových či chemických zbraniach.
„Nikdy by sme nemali dať strojom možnosť samostatne rozhodovať o živote a smrti,“ vyhlásil. Okrem toho poukázal na negatívny dosah nekritického používania AI na vzdelávanie mladej generácie, čo potvrdzujú aj klesajúce výsledky študentov v testoch PISA v oblasti logického myslenia a čítania s porozumením. Na druhej strane ocenil potenciál AI pri analýze dát na predchádzanie vojnovým konfliktom.
Kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN a Blízky východ
Pellegrini využil vysokú tribúnu aj na prezentáciu kandidatúry Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Zdôraznil, že Slovensko je v rámci východoeurópskeho regiónu jediným kandidátom, čo svedčí o silnej pozícii a rešpekte, ktorý si krajina vybudovala. V prípade zvolenia chce byť SR neutrálna a hľadať kompromisy.
V otázke Blízkeho východu Pellegrini apeloval na doručenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, odsúdil terorizmus aj antisemitizmus a potvrdil podporu Slovenska pre vyjednané dvojštátne riešenie medzi Izraelom a Palestínou. Upozornil tiež na prehliadanú humanitárnu katastrofu v Sudáne.