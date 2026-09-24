Dráma pred voľbami v Izraeli: Volebná komisia vyradila arabské strany, konečné slovo bude mať Najvyšší súd
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TASR
dnes 24. septembra 2026 o 20:00
Čas čítania 0:59

Dráma pred voľbami v Izraeli: Volebná komisia vyradila arabské strany, konečné slovo bude mať Najvyšší súd

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Dráma pred voľbami v Izraeli: Volebná komisia vyradila arabské strany, konečné slovo bude mať Najvyšší súd
Zdroj: AP Photo/Ariel Schalit

Konečný verdikt v tejto vyhrotenej kauze prinesie až izraelský Najvyšší súd, ktorý v minulosti podobné politické zákazy opakovane zrušil.

Pred parlamentnými voľbami v Izraeli, ktoré sa konajú 27. októbra, došlo k zásadnému zvratu. Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu zahlasovala za vylúčenie dvoch významných subjektov zastupujúcich arabskú menšinu – Zjednotenej arabskej kandidátky (Ra'am) a širšej volebnej aliancie Spoločná kandidátka. Okrem politických strán komisia zakázala kandidatúru aj dvom jednotlivcom: poslancovi Oferovi Kasifovi a predsedovi ľavicovej formácie Balad Sámímu Abú Šahádovi.

Snaha o odzbrojenie opozície

Návrh na vyradenie arabských strán iniciovali členovia vládnej koalície premiéra Benjamina Netanjahua na čele s krajne pravicovým ministrom pre národnú bezpečnosť Itamarom Ben Gvirom. Podľa zahraničných analytikov a agentúry AFP je hlavným cieľom tejto iniciatívy demobilizovať arabských voličov. Izraelská opozícia by totiž po voľbách pravdepodobne potrebovala práve hlasy arabských strán, aby dokázala zostaviť novú vládu – podobne ako v roku 2021, keď strana Ra'am pomohla dočasne ukončiť dlhoročnú Netanjahuovu vládu.

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Krajná pravica obvinila šéfa strany Balad zo spochybňovania Izraela ako židovského štátu a podpory ozbrojeného boja nepriateľov. Šaháda aj právnická organizácia Adalah, ktorá zastupuje arabskú menšinu, akékoľvek právne dôvody na zákaz odmietajú a konanie ÚVK označili za účelovú politickú manipuláciu s cieľom vymazať palestínske zastúpenie z izraelského parlamentu (Knesetu).

Definitívnu bodku dá až Najvyšší súd

Verdikt Ústrednej volebnej komisie zatiaľ nie je právoplatný. Vylúčení kandidáti aj obe politické aliancie sa okamžite odvolali na izraelský Najvyšší súd. Ten má v krajine posledné slovo a historické skúsenosti ukazujú, že rozhodnutia volebnej komisie o zákazoch kandidatúry vo väčšine prípadov zmietol zo stola. Príkladom je rok 2019, keď súd zvrátil verdikt komisie a zrušil kandidatúru krajne pravicového politika, ktorého predchádzajúce schválenie spochybnil.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Ariel Schalit
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