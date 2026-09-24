Pri horizonte môže Mesiac vplyvom atmosféry získať žltý až oranžový nádych.
Milovníci astronómie budú mať počas najbližších dní dôvod pozrieť sa na oblohu. V sobotu 26. septembra nastane septembrový spln, známy aj ako Žatevný mesiac. Zaujímavý bude nielen časom svojho východu, ale aj tým, že sa na oblohe objaví v blízkosti Saturnu.
Spln nastane o 18:49, no pozorovať Mesiac sa oplatí už pri jeho východe. V Bratislave sa nad obzorom objaví približne o 18:20. Počas nasledujúcich večerov bude vychádzať len o niečo neskôr, čo súvisí s obdobím okolo jesennej rovnodennosti, informuje iMeteo.sk.
Prečo sa nazýva Žatevný mesiac?
Pomenovanie pochádza z minulosti a súvisí s obdobím žatvy. Mesiac v tomto období vychádzal krátko po západe Slnka a jeho svetlo umožňovalo poľnohospodárom dlhšie pracovať na poliach.
Neznamená to teda, že by bol tento spln výrazne jasnejší ako ostatné. Špecifický je najmä čas jeho východu. Nízko nad obzorom môže navyše vplyvom atmosféry pôsobiť žlto až oranžovo.
Spoločnosť mu bude robiť Saturn
Počas sobotného večera bude možné v blízkosti Mesiaca pozorovať aj Saturn. V rovnaký deň dosiahne opozíciu Neptún, ten však voľným okom viditeľný nebude a na jeho sledovanie bude potrebný ďalekohľad.
Na pozorovanie pritom netreba čakať presne do 18:49. Mesiac bude pôsobiť takmer úplne osvetlený aj pred splnom a počas nasledujúceho večera.