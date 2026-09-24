TEST: Chceš študovať v zahraničí? Over si krajiny podľa rozpočtu a tipov od odborníčok
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dnes 24. septembra 2026 o 9:20
Čas čítania 4:08

TEST: Chceš študovať v zahraničí? Over si krajiny podľa rozpočtu a tipov od odborníčok

Dominik Pomichal
Dominik Pomichal
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TEST: Chceš študovať v zahraničí? Over si krajiny podľa rozpočtu a tipov od odborníčok
Zdroj: Flickr / Fred Romero

Holandsko, Dánsko či Fínsko patria medzi destinácie, o ktoré majú slovenskí študenti dlhodobo záujem. Odborníčky vysvetľujú, čo školy sledujú pri prijatí, kedy začať s prípravou a kde hľadať dostupnejšie možnosti.

Zahraničná univerzita nemusí automaticky znamenať desaťtisíce eur iba za školné. O výslednom rozpočte často rozhoduje kombinácia krajiny, mesta, bývania a konkrétneho odboru. O možnostiach pre slovenských študentov sme sa rozprávali s Petrou Zmatkovou a Paulínou Samašovou z Baltic Council for International Education.

Podľa ich skúseností patria k dlhodobo populárnym destináciám medzi Slovákmi napríklad Holandsko, Dánsko a Fínsko. Záujem evidujú aj o Španielsko, Írsko či Rakúsko. Najväčšiu zmenu priniesol Brexit. „Pred finalizáciou Brexitu patrilo Spojené kráľovstvo určite medzi top 3 destinácie. Dnes je záujem o túto krajinu nižší,“ vysvetľujú odborníčky, podľa ktorých však Británia zostáva zaujímavá pre kvalitu svojich univerzít.

Petra Zmatková, Senior Study abroad manager a Paulína Samašová, Regional Director, Baltic Council
Petra Zmatková, Senior Study abroad manager a Paulína Samašová, Regional Director, Baltic Council Zdroj: Baltic Council

Kde môžeš študovať bez školného?

Ako občania EÚ majú Slováci v mnohých európskych krajinách podobné finančné podmienky ako domáci študenti. Podľa Baltic Council ponúkajú štátne školy nulové školné napríklad vo Fínsku, Dánsku, Nemecku, Švédsku či na Malte. V Holandsku, Írsku, Rakúsku, Belgicku alebo Španielsku hovoria respondentky o relatívne nízkych poplatkoch.

Práve Fínsko podľa nich študenti často prehliadajú. „Ponúka štúdium zadarmo, zaujímavé moderné odbory a jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov,“ hovoria Zmatková a Samašová. Dodávajú, že životné náklady tam študentov podľa ich skúseností často príjemne prekvapia.

Krajina Školné
Fínsko nulové na štátnych školách
Dánsko nulové na štátnych školách
Nemecko nulové na štátnych školách
Švédsko nulové na štátnych školách
Malta nulové na štátnych školách
Holandsko relatívne nízke
Španielsko relatívne nízke
Írsko relatívne nízke
Rakúsko relatívne nízke

Konkrétne sumy však závisia od mesta, univerzity, programu aj typu štúdia.

Za izbu môžeš dať 400, ale aj 1 000 eur mesačne

Nulové školné ešte neznamená, že štúdium bude lacné. Veľkú časť rozpočtu môže zhltnúť bývanie. Rozdiel vytvára najmä mesto a typ ubytovania: „Ja som platila za izbu v zdieľanom byte v Londýne 1 000 libier (približne 1 170 eur) mesačne, ale kolegyňa v Essexe platila 400 libier (približne 470 eur).

Pri väčšine európskych možností odporúčajú v prvom roku počítať približne s 15-tisíc eurami vrátane rezervy. Veľké mestá ako Amsterdam, Štokholm, Berlín či Paríž podľa nich vyžadujú väčšiu finančnú rezervu.

Nemusíš byť milionár

Ani nižší rozpočet podľa odborníčok automaticky neznamená, že zahraničie musíš zavrhnúť. Ako dostupnejšie možnosti spomínajú napríklad Fínsko či Španielsko. „Pozerali by sme sa na štátne univerzity v menších mestách alebo, samozrejme, po krajinách, ktoré majú pôžičky či granty,“ vysvetľujú. „Najväčším mýtom o štúdiu v zahraničí je rozhodne to, že študent musí byť milionár a čistý jednotkár, aby mohol ísť študovať do zahraničia,“ dodávajú.

Krajina Ubytovanie Jedlo Celkový rozpočet
Fínsko 300–500 € 220–380 € 900–1 200 €
Dánsko 3 000–6 500 DKK (cca 400–870 €) 2 000–3 500 DKK (270–470 €) 1 130–1 830 €
Nemecko od 500 € okolo 200 € 900–1 200 €
Švédsko od 5600 SEK (500 €) okolo 2 700 SEK (240 €) cca 1 080 €
Malta od 550 € 450 € 1 300 €+
Holandsko priemerne okolo 561 € okolo 250 € 1 000–1 500 €
Španielsko  400–800 € 200–300 € 800–1 200 €
Írsko  500–800 € okolo 250 € 1 250–1 500 €
Rakúsko 450–700 € 300 €

okolo 1 300 €

Údaje v tabuľke sú orientačné. Vychádzali sme prevažne z oficiálnych štátnych a univerzitných zdrojov určených pre študentov. Ceny sa preto môžu výrazne líšiť podľa mesta, typu bývania a životného štýlu.

Nemáš samé jednotky? Automaticky nekončíš

Známky zo strednej školy zohrávajú úlohu, no zahraničné univerzity môžu sledovať aj ďalšie časti prihlášky.  Predstava, že kvalitná zahraničná škola prijme iba jednotkárov, podľa nich nezodpovedá realite. „Čisté jednotky sú náš lokálny prežitok, v zahraničí je kvalitný študent aj ‚dvojkár‘,“ hovoria Zmatková a Samašová. Univerzita môže od teba vyžadovať

  • známky zo strednej školy,
  • znalosť cudzieho jazyka,
  • motivačný list,
  • krátku esej,
  • pohovor,
  • portfólio pri kreatívnych odboroch,
  • pri niektorých programoch aj prijímačky.

Pri jazyku respondentky všeobecne hovoria o úrovni B2. Klasické vedomostné prijímačky podľa nich pri mnohých odboroch nebývajú pravidlom, výnimkou môže byť napríklad medicína.

Anketa:
Čo ťa pri štúdiu v zahraničí najviac odrádza?
Cena
Neviem, kde začať
Jazyk alebo prijatie
Nič, pokojne by som išiel/išla
Hlasovať
Cena
32 %
Neviem, kde začať
21 %
Jazyk alebo prijatie
32 %
Nič, pokojne by som išiel/išla
16 %

Chceš nastúpiť budúcu jeseň? Nečakaj na maturitu

Ideálne je začať výberom škôl ešte pred začiatkom maturitného ročníka. „Vo všeobecnosti je najlepší čas jar alebo leto predposledného ročníka na strednej škole, ale väčšina študentov začne s procesom na začiatku maturitného ročníka a to absolútne stačí,“ hovoria odborníčky.

Pri náročnejších odboroch treba myslieť ešte viac dopredu. Pri medicíne odporúčajú začať pokojne dva roky pred nástupom, aby zostal čas na zlepšenie kvalifikácie, jazyka či ďalšiu prípravu.

university of southamtpon
Zdroj: Refresher/Dominik Pomichal

Jednoduchá časová os

1. Jar/leto pred maturitným ročníkom

→ vyber krajiny a programy

2. Začiatok maturitného ročníka

→ skontroluj podmienky a termíny

3. Počas roka

→ rieš jazyk, dokumenty, motivačný list, portfólio či pohovor

4. Pred odchodom

→ zabezpeč ubytovanie a financovanie

Ak chceš možnosti prejsť aj osobne, 27. septembra sa v Bratislave koná Veľtrh vzdelávania v zahraničí, kde sa môžeš stretnúť priamo so zástupcami zahraničných škôl.

Peniaze nemusia ísť iba od rodičov

Ak rodina nedokáže zaplatiť celé štúdium, možností môže byť viac. Respondentky spomínajú napríklad rôzne formy podpory v Holandsku a Dánsku či možnosti študentského financovania v Nemecku. Pri drahších destináciách môžu existovať akademické, športové alebo kreatívne štipendiá.

Veľká časť študentov si podľa ich skúseností pomáha aj sama. „Slovenskí študenti veľmi rýchlo začínajú v zahraničí aj brigádovať, čím si vedia slušne zarobiť,“ hovoria odborníčky.

Najväčšia chyba môže prísť ešte pred odoslaním prihlášky

Prihlášku nemusí pokaziť iba slabší prospech. Problémom môže byť zmeškaný termín, chýbajúci dokument alebo nesplnená podmienka školy. Podľa Zmatkovej a Samašovej študenti často podceňujú prípravu a informácie o termínoch či potrebných dokumentoch čerpajú z internetových fór alebo AI. Namiesto toho sa oplatí poradiť s niekým, kto má so zahraničným štúdiom reálnu skúsenosť - napríklad s odborníkom z agentúry, bývalým študentom, kariérnym poradcom na škole či neziskovou organizáciou.

Upozorňujú aj na motivačné listy vytvorené umelou inteligenciou. „Univerzity majú veľmi prísne pravidlá voči používaniu AI a aj my do pár sekúnd vidíme, ktorý uchádzač si to takto chcel zjednodušiť,“ tvrdia. 

Čo spraviť ako prvé?

Ak chceš budúci rok študovať mimo Slovenska, nezačni tým, že pošleš prihlášku na prvú školu, ktorú nájdeš. Najprv si stanov maximálny ročný rozpočet, vyber dve alebo tri krajiny a porovnaj konkrétne programy. Následne skontroluj podmienky prijatia, termíny a až potom rieš samotnú prihlášku.

Rozdiel medzi štátnou školou v menšom meste a univerzitou v jednej z najdrahších európskych metropol môže byť obrovský - a práve ten môže rozhodnúť, či bude zahraničné štúdium reálne aj s obmedzenejším rozpočtom.

Ak nevieš, kde začať, môžeš si to skúsiť aj v našej interaktívnej rozraďovačke. Podľa rozpočtu a priorít ti ukáže krajiny, ktoré sa oplatí preveriť ako prvé.
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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Roman Hanc, Unsplash/ Wolfgang Weiser, Getty Images/Owen Franken, Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
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