Najnovšie porovnanie priemerných miezd v Európskej únii opäť ukázalo krutú realitu pre slovenské peňaženky.
Renomovaná analýza inštitútu Institut économique Molinari a spoločnosti Ernst & Young porovnala priemerné hrubé zárobky naprieč 27 krajinami Európskej únie a rozdelila ich do štyroch výkonnostných kategórií. Slovensko sa podľa analýzy Ernst & Young ocitlo v najnižšej, štvrtej lige štátov s ročným príjmom pod 25-tisíc eur.
S priemernou ročnou mzdou 18 529 eur v hrubom sme obsadili predposledné miesto v celoeurópskom rebríčku – nižší zárobok vykazuje už iba Bulharsko (14 134 eur). Na opačnom konci stojí elitné Luxembursko s ročným priemerom 74 296 eur. Slovensko pritom zaostáva aj za Rumunskom (18 983 eur) a kompletnou trojicou partnerov z V4: Poľskom (22 868 eur), Českom (22 732 eur) aj Maďarskom (21 482 eur).
Vysoké odvodové zaťaženie
Suma na výplatnej páske v hrubom však neodráža to, koľko peňazí ľuďom reálne pristane na účtoch. Analýza poukazuje na to, že priemerné daňovo-odvodové zaťaženie pracujúcich v EÚ dosiahlo v roku 2026 úroveň 44,6 %. Tzv. deň daňovej slobody, od ktorého už ľudia nezarábajú na chod štátu, ale pre seba, pripadol v rámci celoeurópskeho priemeru na 12. júna.
Na Slovensku museli zamestnanci odovzdávať svoje zárobky štátu až do 28. júna. Miernou útechou pre slovenské domácnosti zostáva prepočet cez paritu kúpnej sily. Vďaka nižším cenám nehnuteľností, služieb a potravín v porovnaní so západnou Európou sa reálny rozdiel v životnej úrovni do určitej miery stiera.