Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni.
Tesco z predaja sťahuje nafukovacie koleso so strieškou. Pri testoch výrobku zistili neoprávnené označenie výrobku CE značkou, informoval reťazec na svojom webe.
Konkrétne ide o produkt s EAN kódom 5999576552516. Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni, kde ho zakúpili, alebo na centre služieb zákazníkom, kde im vrátia peniaze. Tesco v ozname neuviedlo konkrétnu bezpečnostnú chybu výrobku.
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