Pozor na nafukovacie koleso výrobok z Tesca: Reťazec ho sťahuje z predaja, zákazníkom vráti peniaze
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Radka Klučárová
dnes 27. septembra 2026 o 16:30
Čas čítania 0:13

Pozor na nafukovacie koleso výrobok z Tesca: Reťazec ho sťahuje z predaja, zákazníkom vráti peniaze

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Pozor na nafukovacie koleso výrobok z Tesca: Reťazec ho sťahuje z predaja, zákazníkom vráti peniaze
Zdroj: sv.wikipedia GNU Free Documentation License

Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni.

Tesco z predaja sťahuje nafukovacie koleso so strieškou. Pri testoch výrobku zistili neoprávnené označenie výrobku CE značkou, informoval reťazec na svojom webe. 

Konkrétne ide o produkt s EAN kódom 5999576552516. Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni, kde ho zakúpili, alebo na centre služieb zákazníkom, kde im vrátia peniaze. Tesco v ozname neuviedlo konkrétnu bezpečnostnú chybu výrobku. 

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Náhľadový obrázok: sv.wikipedia GNU Free Documentation License
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