Informovali o tom v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii.
Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler (Dunaj) sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža (nezávislý). Informovali o tom v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii.
„Chcem zdôrazniť, že neodchádzam, nevzdávam sa a nikam neutekám, ale spájam sily s Jozefom Rážom a podporujem ho v jeho kandidatúre. V júni som vyzval ostatných kandidátov, aby sme sa spojili, ak naozaj chceme nejakú zmenu vo vedení Bratislavy. Dnes robím to, na čo som vyzýval ostatných. Keď sa hlasy ľudí, ktorí chcú zmenu, rozdelia, zmena nepríde. Je to rozhodnutie rozumu nad emóciou,“ vyhlásil Winkler.
Ráž, ktorý je zároveň ministrom dopravy, podotkol, že hoci sa s Winklerom nezhodujú vo všetkom, zhodujú sa na tom najdôležitejšom. „Veľa Bratislavčanov chce po ôsmich rokoch zmenu. Keď sa hlasy roztrieštia, tak zmena nepríde,“ povedal. Avizoval, že ak vyhrá v októbrových komunálnych voľbách, Winkler bude prvým viceprimátorom, ktorý bude dohliadať aj na hospodárenie mesta.
O post primátora hlavného mesta sa v súčasnosti uchádzajú 29-ročný softvérový vývojár Ľubomír Geci (MySlovensko), 47-ročný minister dopravy Ráž (nezávislý), 57-ročná ekonómka Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko) a 49-ročný dvojnásobný šéf Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati). Okrem Winklera z boja o post šéfa hlavného mesta odstúpil aj Miroslav Heredoš (Vlastenecký blok), a to z vážnych zdravotných dôvodov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.