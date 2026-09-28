Ôsmaci už nebudú mať možnosť prestúpiť na strednú školu a vynechať posledný ročník základnej školy.
Pre ôsmakov, ktorí uvažujú o štúdiu na bilingválnom gymnáziu, je aktuálny školský rok poslednou možnosťou nastúpiť na päťročné štúdium ešte pred ukončením základnej školy. Od budúceho roka totiž príde zmena. Uchádzači o bilingválne vzdelávanie sa budú môcť hlásiť až po absolvovaní deviateho ročníka, informuje portál Tnlive.
Maturitu tak absolvujú v neskoršom veku, niektorí dokonca ako dvadsiatnici. Doteraz mohli žiaci nastúpiť na bilingválne gymnázium už po ôsmom ročníku. Ak prijímacie skúšky nezvládli, zostávala im možnosť skúsiť to znova o rok neskôr.
Päťročné štúdium však nie je výsadou iba bilingválnych gymnázií. Ponúkajú ho aj vybrané obchodné akadémie a stredné priemyselné školy.
Ministerstvo školstva zmenu odôvodňuje snahou, aby žiaci absolvovali kompletné základné vzdelávanie a aby sa ich vzdelávacia cesta nekončila predčasným odchodom zo základnej školy. Podľa rezortu je dôležitý každý rok základného vzdelávania a zároveň potreba vytvárať podmienky, aby talentovaní a úspešní žiaci zostávali v domácom vzdelávacom systéme.