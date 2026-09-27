Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni.
Tesco z predaja sťahuje nafukovacie koleso so strieškou. Pri testoch výrobku zistili neoprávnené označenie výrobku CE značkou, informoval reťazec na svojom webe.
Konkrétne ide o produkt s EAN kódom 5999576552516. Zákazníci môžu koleso vrátiť na predajni, kde ho zakúpili, alebo na centre služieb zákazníkom, kde im vrátia peniaze. Tesco v ozname neuviedlo konkrétnu bezpečnostnú chybu výrobku.
27. septembra 2026 o 17:15 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
27. septembra 2026 o 9:00 Čas čítania 0:21 Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť: Zamestnávatelia majú čas už len do konca septembra