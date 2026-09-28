„Musím konštatovať masívne ohrozenie môjho zdravotného stavu, a preto musím oznámiť odstúpenie z kandidatúry,“ poznamenal Heredoš.
Štyridsaťštyriročný podnikateľ Miroslav Heredoš odstupuje pre vážne zdravotné dôvody z kandidatúry na post primátora Bratislavy. Informoval o tom TASR.
„Ako kandidát na primátora Bratislavy verejne oznamujem, že z vážnych zdravotných dôvodov, to jest srdcovej príhody a následnej hospitalizácie zo dňa 26. septembra 2026 spojenej s nariadeným lekárskym štyri- až šesťtýždňovým pokojom, odstupujem z kandidatúry,“ priblížil Heredoš.
Tvrdí, že v boji za Bratislavčanov podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu. „Avšak dnes musím konštatovať masívne ohrozenie môjho zdravotného stavu, a preto musím oznámiť odstúpenie z kandidatúry,“ poznamenal Heredoš.
Kandidátmi na post primátora Bratislavy sú 29-ročný softvérový vývojár Ľubomír Geci (MySlovensko), 47-ročný minister dopravy Jozef Ráž (nezávislý), 57-ročná ekonómka Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko), 49-ročný dvojnásobný šéf Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati) a 51-ročný manažér a tiež bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (Dunaj).