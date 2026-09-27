Čaká nás mrazivá noc: SHMÚ vydal výstrahu pre veľkú časť Slovenska, teplota môže klesnúť až na -3 °C
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TASR
včera 27. septembra 2026 o 19:57
Čas čítania 0:19

Čaká nás mrazivá noc: SHMÚ vydal výstrahu pre veľkú časť Slovenska, teplota môže klesnúť až na -3 °C

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Čaká nás mrazivá noc: SHMÚ vydal výstrahu pre veľkú časť Slovenska, teplota môže klesnúť až na -3 °C
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.

Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od 2.00 do 7.00 h. Informoval o tom na svojom webe.


Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Ojedinele sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ priblížili meteorológovia.

mapa shmu
Zdroj: SHMÚ
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Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
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