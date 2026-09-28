Regulácia bude platiť cez týždeň v čase od 12:00 do polnoci, v nedeľu od 18:00. Spoplatnená bude sumou jedno euro za hodinu.
Hlavné mesto zaradí do celomestskej parkovacej politiky aj okolie Železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto. Do regulovanej zóny PAAS bude toto územie zaradené od 28. septembra. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.
Regulácia bude platiť cez týždeň od 12:00 do polnoci, v nedeľu od 18:00. Spoplatnená bude sumou jedno euro za hodinu. „Pre vodičov budú platiť rovnaké podmienky ako v ostatných častiach lokality Kuchajda,“ konštatuje samospráva.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.