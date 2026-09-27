Dôvodom stiahnutia dotknutých šarží liekov Plenvu a Moviprep je zistený nedostatok vo výrobe liekov – nesúlad so správnou výrobnou praxou.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) z trhu sťahuje dva lieky – Plenvu a Moviprep, ktoré sa používajú na vyprázdnenie čreva pred vyšetreniami, napríklad pred endoskopickým alebo rádiologickým vyšetrením. „Lieky sa sťahujú z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie liekov má preventívny charakter v záujme ochrany bezpečnosti zdravia pacientov. Dôvodom stiahnutia dotknutých šarží liekov Plenvu a Moviprep je zistený nedostatok vo výrobe liekov – nesúlad so správnou výrobnou praxou,“ informoval ŠÚKL na webe.
V prípade Plenvu ide o šaržu 470643. Pri Moviprepe sa stiahnutie týka všetkých šarží v rámci exspirácie. Úrad zároveň ubezpečil verejnosť, že liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné iné lieky s obsahom rovnakých osmoticky aktívnych látok, v rovnakej liekovej forme a s rovnakými terapeutickými indikáciami.