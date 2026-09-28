Apple musí zaplatiť 5,7 miliardy dolárov za porušenie dvoch patentov

Spoločnosť sa plánuje odvolať.
Americký technologický gigant Apple musí zaplatiť 5,7 miliardy dolárov (5 miliárd eur) za porušenie dvoch patentov. Rozhodla o tom v piatok (25. 9.) porota v kalifornskom San Diegu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a DPA.
Spoločnosť Taction Technology v žalobe obvinila koncern Apple z využívania jej technológie, ktorá zabezpečuje funkcie ako napríklad vibračné upozornenia v zariadeniach iPhone a Apple Watch. Porota konštatovala, že Apple porušil dva patenty firmy, ktorej priznala odškodné vo výške viac ako 5,7 miliardy USD. Apple oznámil, že s rozhodnutím nesúhlasí a plánuje sa odvolať. Koncern tvrdí, že technológiu spoločnosti Taction nevyužíva.
Hoci nie je nezvyčajné, že poroty v patentových sporoch priznávajú vysoké sumy, tieto čiastky sa v odvolacom konaní často znižujú, niekedy aj výrazne. Porota tiež konštatovala, že Apple neporušil patenty úmyselne; v opačnom prípade by sa výška odškodného mohla strojnásobiť.