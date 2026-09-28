Letisko bolo kvôli Etne zatvorené na dva dni aj minulý týždeň.
Pre silnú emisiu sopečného popola zo sopky Etna zostáva letisko Catania na Sicílii uzavreté pre všetku leteckú dopravu, informuje TASR podľa správy agentúry APA.
Letisko Fontanarossa v nedeľu oznámilo, že všetky odlety a prílety sú zrušené do pondelka poludnia. Pozorovateľské centrum pre Etnu vydalo pre leteckú dopravu červenú výstrahu, čo je najvyšší stupeň na štvorstupňovej varovnej škále. Letisko je zatvorené už od sobotňajšieho dopoludnia.
Uzavretie letiska v Catanii spôsobuje značné problémy cestujúcim na Sicíliu. Letisko Fontanarossa využíva aj množstvo cudzincov, ktorí chcú stráviť dovolenku na tomto najväčšom talianskom stredomorskom ostrove.
Mnohé lety boli presmerované na letiská v Palerme a Comise. Vzhľadom na pretrvávajúcu vulkanickú aktivitu Etny došlo k dlhšiemu prerušeniu leteckej dopravy v Catanii už v auguste, čo spôsobovalo obmedzenia po celé dni. Letisko bolo kvôli Etne zatvorené na dva dni aj minulý týždeň, pripomína APA.