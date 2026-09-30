Lekár vylúčil cudzie zavinenie.
V jednom z bytov na sídlisku v Považskej Bystrici našli telo 44-ročného muža v pokročilom štádiu rozkladu. Muž žil dlhodobo sám a na možné úmrtie upozornili susedia, ktorí privolali políciu, informoval denník MY Považská Bystrica.
Na miesto prišli policajti, hasiči aj príslušníci mestskej polície. Po vstupe do bytu sa ich podozrenie potvrdilo. Podľa susedov mohlo telo muža zostať v byte niekoľko týždňov, pravdepodobne až mesiac.
Privolaný lekár po obhliadke tela vylúčil cudzie zavinenie. Bližšie okolnosti ani presná príčina úmrtia zatiaľ nie sú známe.
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